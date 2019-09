Poseł Nowoczesnej i klubu PO/KO nie wie jakiej jest płci! Przyznał się do tego na wizji!

Poseł Nowoczesnej i klubu PO/KO Krzysztof Mieszkowski został zapytany przez dziennikarza TVP o to, do jakiej płci się poczuwa. Trzeba przyznać, że to pytanie na miarę XXI wieku. Odpowiedź była jednak dużo bardziej „nowoczesna” ponieważ Mieszkowski odparł, że… nie wie.

Jak można nie wiedzieć jakiej jest się płci? Widocznie jak jest się z tak progresywnej partii jak Nowoczesna to wszystko jest możliwe.

Adrian Klarenbach, prowadzący rozmowy na antenie TVP, przeprowadził rozmowę z Krzysztofem Mieszkowskim z Nowoczesnej, która wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej i poselskiego klubu PO/KO.

– Skoro tak bardzo dążyliście do tego, żeby wprowadzać ideologię gender, jest pan jedną z pięćdziesięciu ilu płci? – zapytał Klarenbach.

– Ja nie wiem – odpowiedział „nowoczesny” poseł.

– Pan nie wie jakiej jest płci? – nie dowierzał prowadzący rozmowę dziennikarz.

– Ja potrafię zdefiniować swoją płeć, ale płeć ma również wymiar kulturowy. O tym trzeba pamiętać proszę pana – „doprecyzował” swoją odpowiedź Mieszkowski w taki sposób, że i tak nie wiadomo o co mu w zasadzie chodziło.

Źródło: TVP INFO