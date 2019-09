Ta planeta jest bliźniakiem Ziemi! Posiada parę wodną i chmury deszczowe. Mamy gdzie uciekać gdy nadejdzie apokalipsa

Egzoplaneta K2-18 b leży około 110 lat świetlnych od Ziemi. Posiada parę wodną i prawdopodobnie chmury deszczowe. Jest jak kosmiczny brat bliźniak Ziemi.

Naukowcy odkrylii parę wodną, ​​a nawet płynne chmury wodne, które znajdują się w atmosferze dziwnej egzoplanety, leżącej około 110 lat świetlnych od Ziemi.

Badania naukowców koncentrowały się na K2-18 b, egzoplanecie odkrytej w 2015 roku. Okrąża ona gwiazdę czerwonego karła w takiej odległości, że pozyskuje od niej tyle światła i energii co nasza planeta od Słońca.

Jest to najmniej masywna planeta, w której atmosferze wykryto parę wodną. Specjaliści posuwają się nawet do stwierdzenia, że na planecie znajdują się chmury, które dają deszcz.

Dotychczasowe badania sugerują, że planety o atmosferze bogatej w wodór mogą być przyjazne dla powstawania pewnych form życia.

Na K2-18 B atmosfera jest jednak zbyt gęsta i tworzy warunki wysokiego ciśnienia, które uniemożliwiają życie, co oznacza, że gdyby na Ziemi doszło do kataklizmu przez który nasz gatunek musiałby opuścić planetę, to K2-18 B nie byłaby miejscem na którym moglibyśmy się schronić.

Źródło: NBC News