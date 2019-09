Takiej mobilizacji przedsiębiorców w Polsce dawno nie było! 55 krajowych organizacji pracodawców przeciwko kontrowersyjnej propozycji rządu

Kilkadziesiąt krajowych organizacji pracodawców apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie się z kontrowersyjnej propozycji zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS.

Pracodawcy ostrzegają, że rząd tworzy kolejną barierę, która ograniczy możliwość rozwoju gospodarki w Polsce.

Obecnie składki emerytalne płaci się do limitu 142.950 zł (30-krotność średniej płacy). Po jego zniesieniu, podatnicy będą opłacać składki od całości dochodów. Dotknie to osób, które zarabiają 8 tys. zł na rękę i więcej. Z ich kieszeni rząd wyciągnie 5,1 mld zł rocznie, co pozwoli sfinansować część programów socjalnych z długiej listy przedwyborczych zapowiedzi PiS.

Przedsiębiorcy biją na alarm, że wprowadzenie pomysłu PiS nie tylko ograniczy inwestycje i podwyżki płac, ale spowoduje też znaczne zmniejszenie środków np. na dopłaty ze strony pracodawców na rzecz pracowników. Chodzi o wchodzące w życie Pracownicze Plany Kapitałowe.

Zniesienie limitu składek na ZUS będzie kolejną dużą barierą, która ograniczy możliwość rozwoju polskiej gospodarki. Co bolesne i niezrozumiałe, będzie to bariera, którą stworzymy sobie sami. Pierwszym odczuwalnym skutkiem zniesienia limitu składek na ZUS będzie obniżenie wynagrodzenia netto pracowników z omawianych branż nawet o 11 proc., a wzrost kosztów zatrudnienia dla pracodawcy może osiągnąć 16 proc. – piszą pracodawcy do premiera.

W opinii organizacji pracodawców, „zniesienie limitu uderzy także w pracowników na umowach o pracę i spowoduje ucieczkę od zatrudniania specjalistów w takiej formie, a także wybór pracy za granicą”.

Zmiana dotknie w szczególności firmy i pracowników nowych technologii i zaawansowanych procesów biznesowych. W poszczególnych firmach obejmie ona między 30% a 60% pracowników, a w przypadku działalności badawczo rozwojowej niemal wszystkich! – czytamy w apelu do Mateusza Morawieckiego.

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) opiera się o rozwój gospodarczy dzięki tworzeniu miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej – zwracają uwagę przedsiębiorcy. Zniesienie 30-krotności ZUS przeczy strategii przyjętej przez rząd – podkreślają.

Nowe propozycje rządu spowodują, że od nowego roku składki na ZUS drastycznie pójdą w górę.

– To jest coś niewyobrażalnego. Przedsiębiorcy będą po prostu wyć, gdy te zmiany wejdą w życie – alarmuje Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan.

