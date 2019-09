Tragedia we Wrocławiu. Zginął młody mężczyzna jadący na hulajnodze [FOTO]

We Wrocławiu doszło do tragicznego wypadku na ul. Legnickiej. Samochód śmiertelnie potrącił tam mężczyznę jadącego na hulajnodze – poinformowała asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Do wypadku doszło w czwartek około godz. 10. na ul. Legnickiej – na wysokości Niedźwiedziej – na jezdni w kierunku centrum.

– Kierowca auta osobowego potrącił mężczyznę przemieszczającego się na hulajnodze. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna poruszający się hulajnogą poniósł śmierć – poinformował asp. szt. Łukasz Dutkowiak z KMP we Wrocławiu. Policjanci na miejscu wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Siła uderzenia była ogromna. Według świadków fragmenty hulajnogi są rozrzucone w odległości kilkudziesięciu metrów od miejsca uderzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-latek wyjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Źródło: PAP/Twitter @MCzmiel