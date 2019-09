Zdyskwalifikowali pływaczkę, bo jej kostium odsłonił zbyt dużo! Medal w końcu przywrócili, bo jest Metyską i ma inną morfologię ciała [FOTO]

Na szkolnych zawodach pływackich w Anchorage na Alasce doszło do niezłej awantury wokół kostiumu jednej z zawodniczek, który w czasie rywalizacji odsłonił… zbyt dużo ciała. Sędziowie zwycięską zawodniczkę postanowili zdyskwalifikować.

Trener innej drużyny licealnej publicznie zakwestionował decyzję sędziów, twierdząc, że dziewczynę zdyskwalifikowano ze względu ba budowę jej ciała, a ta ma związek z tym, że jest Metyską.

Przeprowadzono niemal śledztwo. Kostium okazał się standardowy i był kupiony przez szkołę razem z innymi strojami dla całej drużyny. 17-letnia Breckynn Willis jest Metyską i trenując pływanie ma bardziej rozbudowane biodra i klatkę piersiową, niż jej rówieśniczki. Dlatego też, standardowy kostium mógł w jej przypadku odsłaniać trochę więcej ciała.

W polemice sędziów i trenerek pojawiły się tymczasem nawet wątki rasistowskie. W końcu władze oświatowe Anchorage postanowiły położyć kres polemice i dyskwalifikację cofnąć. Willis otrzyma złoty medal, a jej karanie uznano za „zbyt ciężkie i niepotrzebne”.

When are old men going to stop policing womens’ bodies? We should be focused on this teen’s athletic ability, not her curvy physique. Remove these gross old men from power (as well as the self-hating women who perpetuate the patriarchy)✊🏾 #BreckynnWillis https://t.co/fraAw0Skgh

— StyleChile (@StyleChile) September 11, 2019