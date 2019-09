Braun ostro o rozdawniczej polityce PiSu „Ten rząd rozdaje Polakom pieniądze, wyciągnięte z ich własnych kieszenie” [VIDEO]

Grzegorz Braun na swoim kanale na YouTubie wypowiedział się na temat niebywałego rozdawnictwa partii rządzącej. Lider Konfederacji stwierdza, że rząd PiS „rozdaje Polakom pieniądze, wyciągnięte z ich własnych kieszenie”. Tłumaczy również, dlaczego rząd podniósł płacę minimalną i złożył ważną deklarację.

– Na początek deklaracja, solenne zapewnienie, że ja osobiście, gdyby dane było mi mieć jakikolwiek wpływ na bieg spraw publicznych, nie przyczynię się do nałożenia na polskich przedsiębiorców, pracodawców, jakichkolwiek większych ciężarów, jakie zdążyło uczynić już państwo post PRL-owskie. Co więcej postaram sie zmniejszać te ciężary, fiskalne, podatkowe, jawne i ukryte. W przekonaniu, że to przedsiębiorca jest tu największym ryzykantem, i szczerze mówiąc podziwiam ludzi, którzy w ogóle takie ryzyko podejmują – zadeklarował jeden z liderów Konfederacji.

Następnie Grzegorz Braun opowiada historię, jak jeden jego znajomy przedsiębiorca po dowiedzenie się, że stawka minimalna zostanie podniesiona do 3000 zł, po prostu w obawie przed, wzrostem kosztów zwolnił trzy osoby.

Lider Konfederacji tak komentuję tę sytuację.

„Tak się kończy majstrowanie w gospodarce, przez ludzi którzy chyba nigdy w życiu, nie przeżyli dnia na własny rachunek. Nigdy w życiu nie podejmowali tego ryzyka, jakim jest kopania się z koniem. Walki z przeważającymi siłami, bynajmniej nie siłami rynku tylko biurokracji, talmudyzmu ustawodawczego i wyzysku fiskalnego. Rząd Warszawski pod kuratelą wszechmocnego prezesa, premiera, naczelnika. I z góry licząc na kontrasygantę wszystkiego co postanowią ze strony belwederskiego prezydenta.”

– Ten rząd rozdaje Polakom pieniądze, wyciągnięte z ich własnych kieszeni. O co chodzi z tymi placami minimalnymi? Bardzo wyraźnie zadeklarował to Pan wicepremier Gowin, powiedział, że podniesienie płacy minimalnej ustabilizuje życie miliona Ukraińców, którzy pracują tutaj w Polsce. Dzięki podniesieniu płać minimalnych to właśnie Ci Ukraińcy, będą mogli tutaj zakładać odpowiedzialnie rodzinny – powiedział Braun.

Całe nagranie poniżej.

Źródło: YouTube: Grzegorz Braun