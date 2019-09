Donbas uzyska autonomię i prawo do przeprowadzenia wolnych wyborów? Ukraina gotowa na rozmowy

– Ukraina przygotowuje mapę drogową realizacji mińskich porozumień w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie, z konkretnymi datami wypełniania zapisanych postanowień – poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Żełeński.

– Najbliższe działania to spotkanie w formacie normandzkim i wierzę, że na tym spotkaniu będziemy mogli rozwiązać wiele kluczowych i rzeczywiście skomplikowanych elementów porozumień mińskich – mówił Żełeński podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Saulim Niinistö.

Format normandzki to rozmowy prowadzone na temat Donbasu przez Ukrainę, Francję, Niemcy i Rosję. Ukraiński prezydent poinformował, że wśród omawianych recept na rozwiązanie kryzysu w Donbasie poruszona zostanie również „Formuła Steinmeiera”.

– Będzie omawiana formuła Steinmeiera. Wszystkie punkty porozumień mińskich i decyzje będą podejmowane przez przywódców czterech państw – zdradził mediom Wołodymyr Żełeński.

„Formuła Steinmeiera” autorstwa niemieckiego prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, zakłada nadanie Donbasowi statusu autonomii i umożliwienie przeprowadzenia na tych terenach wolnych wyborów. W zamian Rosjanie mieliby wycofać z Donbasu swoich żołnierzy i sprzęt wojskowy.

Data kolejnego spotkania w formacie normandzkim nie została jeszcze podana.

– Nalegamy, by doszło do niego jeszcze we wrześniu – powiedział ukraiński prezydent.

– Będziemy walczyć [na spotkaniu], by obronić każdą kroplę ukraińskich interesów – dodał.

Konflikt rosyjsko-ukraiński w Donbasie trwa od 2014 roku, kiedy to mający poparcie Kremla separatyści proklamowali dwie tzw. republiki ludowe: doniecką i ługańską. W ciągu trwania konfliktu zginęło w tym rejonie około 13 tysięcy osób.

Źródło: Biełsat Polska