Gwałt w Garwolinie. Napastnik wszedł do mieszkania przez otwarte okno

W mieszkaniu na jednym z osiedli w Garwolinie została zgwałcona kobieta. Napastnik wszedł do środka przez otwarte okno na trzecim piętrze.

Do zdarzenia doszło wczoraj rano. Gwałciciel dostał się do mieszkania kobiety przez otwarte okno na trzecim piętrze, po czym przymusił kobietę do współżycia.

– Takie zdarzenie miało miejsce i jest prowadzone śledztwo. To zdarzenie miało miejsce w mieszkaniu pokrzywdzonej w Garwolinie – powiedział dla portalu egarwolin.pl zastępca prokuratora rejonowego Marcin Ignasiak.

Gwałciciel został zatrzymany po kilku godzinach od zdarzenia. W chwili zatrzymania był on pod wpływem alkoholu, natomiast nie wiadomo czy był trzeźwy podczas popełnienia czynu.

Prokuratura nie podaje więcej szczegółów ze względu na dobro ofiary.

Teraz napastnik odpowie za swój czyn przed sądem. Grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.