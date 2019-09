Janusz Korwin Mikke wyśmiewa Jarosława Gowina i jego troskę o Ukraińców „To inżynieria społeczna na miarę Józefa Stalina!”

Janusz Korwin Mikke w ostrych słowach skomentował bulwersujące słowa Jarosława Gowina o celach podnoszenia płacy minimalnej. Wicepremier bardziej dba o Ukraińców mieszkających w Polsce niż przedsiębiorców? „To inżynieria społeczna na miarę Józefa Stalina!” – grzmi lider Konfederacji.

Przypomnijmy, że według polityka z obozu władzy podniesienie płacy minimalnej pozwoli na ustabilizowanie sytuacji około miliona Ukraińców pracujących w Polsce.

„Jeżeli chcemy, żeby oni tutaj pozostali, żeby tutaj zakładali swoje rodziny, żeby nie tylko pracowali, ale płacili podatki, to na pewno musimy zrobić jakiś ruch, żeby te wynagrodzenia dla pracowników ukraińskich były wyższe” – twierdzi Gowin.

Janusz Korwin Mikke na swoim blogu przedstawił co jego zdaniem tak naprawdę miał na myśli wicepremier Jarosław Gowin. Lider Konfederacji wręcz twierdzi, że szef partii „Porozumienie” specjalnie chce osłabić PiS!

„JE Jarosław Gowin to człowiek pełen sprzeczności. W zasadzie jest zwolennikiem wolnego rynku – jednak jest małym sojusznikiem dużego ugrupowania post-komunistycznego, które ten wolny rynek systematycznie niszczy. Musi Go to nieco frustrować – ma wszelako giętki kręgosłup, więc to znosił. Ostatnio wszakże się zaniepokoił. Rosnące poparcie dla PiS nie grozi tym, że uzyska ono większość konstytucyjną – natomiast grozi, że PiS będzie miało większość bez p.Gowina partii „Porozumienie”. Postanowił więc zrobić coś, co to poparcie mocno zmniejszy.” -twierdzi prezes partii Korwin.

„P.Gowin zdradził, że prawdziwym celem WCzc.Jarosława Kaczyńskiego jest ściągnięcie do Polski jak największej liczby Ukraińców. To można, oczywiście, racjonalnie tłumaczyć potrzebą znalezienia w Polsce siły roboczej.” – dodał.

„Otóż jakakolwiek ingerencja w wysokość wynagrodzenia, które powinno być ustalane swobodnie w drodze umów między pracodawcami a pracobiorcami, jest szkodliwa. Ustalanie i podnoszenie płacy minimalnej jest bardzo szkodliwe. Jednak pomysł, by rujnować stosunki gospodarcze w Polsce po to, by Ukraińcy mogli do Polski sprowadzać swoje rodziny – to inżynieria społeczna na miarę Józefa Stalina!!” – napisał wzburzony Janusz Korwin Mikke.

Tutaj całość!!!!

Źródło: korwin-mikke.pl/ Radio Zet