Jachira snuje potworne wizje dla Polski. „Będziemy walczyć o szklankę wody” [VIDEO]

Klaudia Jachira to kontrowersyjna blogerka, która kandyduje do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Znana jest ze swojej ogromnej niechęci do Jarosława Kaczyńskiego i partii rządzącej. Teraz na swoim kanale na YouTube opowiedziała o swoim programie wyborczym.

Klaudia Jachira w opublikowanym na swoim kanale na YouTubie nagraniu, namawia widzów, by na nią zagłosowali. By ich do tego skusić przedstawia swój program wyborczy. Jest trochę śmiesznie i mocno strasznie. Przypomnijmy, że Pani Klaudia zasłynęła tezą, że „polski naród zabił więcej Żydów niż Niemców”.

„Nie może być tak, że za następne 100 lat kolejne pokolenia Polaków obudzą się w kraju jak pustynia, bo PiS do końca zabetonuje ten kraj, sprawi, że będzie totalna susza i będziemy walczyć o szklankę wody. Idę po to, żeby do tego nie dopuścić” – mówi przejęta Klaudia Jachira.

„Obiecuję wam, że nawet jako posłanka będę w stanie położyć się obok rzeki, żeby jej nie zabetonowali albo przywiązać się do drzewa, właśnie po to, żeby walczyć o każde stare drzewo” – dodaje Jachira.

Gwoli ścisłości warto dodać, że w szaleńczym szale krytyki PiS-u, Jachira zupełnie słusznie skrytykowała także płacę minimalną, która wykończy polskich małych i średnich przedsiębiorców.

Źródło: YouTube: Klaudia Jachira