Konfederacja prezentuje program „Edukacja na 6!”. Bon oświatowy i likwidacja centralnego programu nauczania

Tomasz Grabarczyk (lider listy Konfederacji w Łodzi) przedstawia Edukację na 6️⃣❗ Obecny spór medialny na temat oświaty nie prowadzi do niczego konkretnego. Jedynie kompleksowe zmiany systemu nauczania, które proponuję, zagwarantują zwiększenie poziomu edukacji i funkcjonowania polskich szkół! Prosimy o UDOSTĘPNIANIE!