Netanjahu spotkał się z Putinem. Nie tylko Trump pomaga mu w reelekcji [VIDEO]

Benjamin Netanjahu spotkał się w czwartek z Władimirem Putinem. To element kampanii wyborczej, a także potwierdzenia zgody na ataki na siły irańskie w Syrii.

– Izrael musi mieć swobodę działania przeciwko Iranowi – powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu przed spotkaniem z prezydentem Władimirem Putinem w Soczi na południu Rosji.

Według agencji Reutera głównym tematem rozmów liderów była sytuacja w Syrii. W kraju tym od ponad ośmiu lat trwa wojna domowa, w której Rosja pomaga prezydentowi Baszarowi el-Asadowi.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met this evening, at the Bocharov Ruchey in Sochi, with Russian President Vladimir Putin, who welcomed him at the entrance. 🇮🇱🇷🇺 pic.twitter.com/L2tP8jWRjC

