PSL trzyma Pawła Kukiza na smyczy?! Rzecznik ludowców chce mu nawet wybudować kojec! [FOTO]

Były antysystemowiec Paweł Kukiz stał się najwyraźniej maskotką ludowców. Nie traktują go jednak zbyt poważnie, a według tego co na Twitterze napisał rzecznik PSL Jakub Stefaniak, są gotowi w razie czego temperować muzyka.

Gdy doszło do tego egzotycznego sojuszu, to wszyscy pytali Pawła Kukiza dlaczego to zrobił. Muzyk stwierdził, że to właśnie z PSL, czyli stronnictwem wywodzącym się z ZSL, będzie w stanie zmienić Polskę.

– A co jeśli Kukiz ze smyczy się, za przeproszeniem, spuści? – zapytał jeden z użytkowników Twittera.

– Zbudujemy kojec – odpowiedział rzecznik PSL Jakub Stefania, pokazując tym samym Pawłowi Kukizowi jego miejsce w szeregu.

No cóż, może Kukiz lubi takie zabawy „sado-maso”, ludzie mają różne zboczenia. Szkoda tylko wyborców, którzy kiedyś mu zaufali.

Źródło: Twitter