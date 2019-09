STO USTAW MENTZENA! Ochrona życia, rodziny, obniżka podatków i uwolnienie gospodarki [VIDEO]

Sławomir Mentzen, zgodnie ze złożoną obietnicą, zaprezentował sto projektów ustaw, które stworzył wspólnie ze współpracownikami. Polityk podkreślił, że nie należy utożsamiać ich z programem Konfederacji, ani partii KORWiN.

Sto projektów ustaw albo zjedzenie własnego buta – to była deklaracja Sławomira Mentzena. Jak zjada buta nie zobaczymy, bowiem lider Konfederacji w Toruniu zdążył w wyznaczonym terminie i zaprezentował sto projektów ustaw.

Polityk podkreślił, że spełniają one jedynie jego postulaty i nie konsultował ich z partią KORWiN czy Konfederacją, choć pewnie inni przedstawiciele tych ugrupowań, mający podobne poglądy, pod wieloma z nich by się podpisały.

– To są moje ustawy, nie należy ich utożsamiać z programem partii KORWiN, bowiem nie konsultowałem ich kształtu z partią. Gdybym miał teraz omawiać z zarządem partii sto tych projektów, to na pewno do wyborów bym się nie wyrobił – podkreślił Mentzen.

Wiceprezes KORWiN-y dodał, że wiele ustaw ma charakter konserwatywny, a więc zapewne również potencjalni posłowie z Ruchu Narodowego mogliby się pod nimi podpisać. Czego dotyczą projekty ustaw Mentzena dowiecie się oglądając poniższy wywiad.