Studenci w obronie profesora wyrzuconego za krytykę LGBT. Mocny list Korporacji Akademickiej Kujawja do rektora UMK w Toruniu

Prof. Nalaskowski został zawieszony na trzy miesiące decyzją rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. prof. Anrzeja Tretyna. Przypominamy, że wcześniej z powodu niepoprawnych politycznie, choć zgodnych z prawdą wypowiedzi problemy miał prof. Jacek Bartyzel.

– Istnieje doktryna LGBT – to nie jest żadna ideologia; LGBT to doktryna wojenna, to wojna toczona przeciwko chrześcijaństwu – mówił w TVP Info prof. Nalaskowski. Z kolei w „Sieci” napisał w tekście pt. „Wędrowni gwałciciele”, że „odurzeni złą ideologią, zwykli nieszczęśnicy, których dopadła tęczowa zaraza”.

To za ten tekst właśnie prof. Nalaskowski został zawieszony. Korporacja Akademicka Kujawja opublikowała w związku z tym list otwarty prezesa organizacji, Jakuba Dziadosza do rektora UMK.

– Ze smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy ostatnio informację o nałożeniu dyscyplinarnej sankcji na profesora Aleksandra Nalaskowskiego za jego felieton pt. „Wędrowni gwałciciele”, który ukazał się pod koniec sierpnia na łamach tygodnika „Sieci” – czytamy we wstępie. Zaznaczono też, że prof. Nalaskowski „nazywa po imieniu pewne sprawy, bez niepotrzebnego, wręcz szkodliwego wygładzania i upiększania”.

– Wprost sprzeciwia się neobolszewickiej ideologii wrogiej Polsce, ale przede wszystkim każdemu człowiekowi – podkreśla w liście Dziadosz.

– Jako studentom i absolwentom UMK jest nam wstyd, że rektor naszej wszechnicy po raz kolejny już (vide sprawa prof. Bartyzela) zachowuje się w sposób godzący w powagę Uniwersytetu, pozwalając zwodzić się wrogim, całkowicie nienaukowym, a upolitycznionym środowiskom, ściągając hańbę na siebie i cały Uniwersytet, przeciwko czemu stanowczo protestujemy – podsumował prezes Korporacji Akademickiej Kujawja Jakub Dziadosz.

