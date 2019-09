Tydzień z życia Polaka. Ta grafika w prosty sposób obrazuje, jak rabuje nas państwo [FOTO]

Na Facebookowym profilu Konrada Berkowicza pojawiła się grafika ukazująca, jak potwornie rabuje nas państwo. Biorąc pod uwagę podatki, wyliczono, ile czasu w ciągu tygodnia pracujemy na państwo i ile nam zostaje ostatecznie na prace na siebie samego.

– Rozkład tygodnia przeciętnego Polaka od BartekFilozof – napisał na Facebooku Konrad Berkowicz.

Na grafiku widzimy rozkład pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Praca na samego siebie zaczyna się w tym układzie dopiero od czwartku od godz. 10.

Na składkę emerytalną oraz rentową pracodawcy pracujemy w poniedziałek przez prawie 4,5 godz. Pozostały czas pracy tego dnia idzie na Fundusz Pracy Pracodawcy, ubezpieczenie wypadkowe pracodawcy i składkę emerytalną pracownika. Na tę ostatnią zaczynamy pracę we wtorek do godz. 11.15. Do 12.30 pracujemy na składkę rentową pracownika i ubezpieczenie chorobowe.

Kolejne 2,5 godz. to ubezpieczenie zdrowotne, potem do końca dnia podatek dochodowy przy I progu, czyli 18 proc. Na to pracujemy także na początku środy. Potem 4 godz. to praca na VAT i 3,5 godz. na akcyzę. Zaczynamy też od tego pracę w czwartek.

Nasze pieniądze zaczynają się dopiero od godz. 10.15 w czwartek do końca piątku. Czyli owoce pracy z niecałych dwóch dni pozostają w naszych kieszeniach. Resztę zabiera rząd. Jeśli po wyborach się nie zmieni i ten okres zostanie zmniejszony.