Wojciech Cejrowski w Kłodzku pogonił protestujących zwolenników „Gazety Wyborczej”. Podróżnik obsypał ich solą egzorcyzmowaną [VIDEO]

Wojciech Cejrowski przyjechał do Kłodzka by promować nowy chleb kolonijny piekarni „Piekarnia&Cukiernia Machela”. Na to spotkanie przyszła grupa antyfanów Cejrowskiego. Znany podróżnik po imprezie obsypał protestujących solą egzorcyzmowaną

12 września przy piekarni Macheli przy ulicy Grunwaldzkiej na przybycie Wojciecha Cejrowskiego czekały tłumy. W celu promocji nowego rodzaju chleba – kolonijnego podróżnik, przybyłym ludziom opowiadał zabawne anegdoty, rozdawał autografy i pozował do pamiątkowych zdjęć.

Spokoju Wojciechowi Cejrowskiemu, przeciwnikowi środowisk LGBT nie daje „Gazeta Wyborcza” i jej fani. Po przeciwnej stronie piekarni stał niewielka grupka protestujących osób. Jak podaje portal klodzko.naszemiasto.pl rozwieszono duży transparent „Chleb przyprawiony nienawiścią? Nie! Dziękujemy!”.

„Protestujemy przeciwko nazewnictwu chleba przez sklep kolonialnym, przez złą konotację przymiotnika kojarzącym się z kolonializmem, jako systemem uciemiężającym ludzi. Można było ten chleb nazwać inaczej. Trzeba pamiętać o nazizmie i wszystkich systemach represjonujących człowieka. Protestujemy przeciwko wizycie pana Cejrowskiego. Ja jako chrześcijanka protestuję, ponieważ pan Cejrowski na swoich profilach przejawia postawy homofobiczne, a to nie pasuje z chrześcijaństwem, do którego pan Cejrowski się przyznaje” – czytamy na portalu, opinię jednej z przeciwniczek popularnego podróżnika.

Sam właściciele piekarni, zdradził portalowi klodzko.naszemiasto.pl, że nowy chleb kolonialny na licencji Wojciecha Cejrowskiego to po prostu czysty biznes. Dodał że nie ma zamiaru określić się po czyjejś ze stron.

„To wydarzenie nie było o charakterze politycznym, tylko czysto biznesowym. Tak naprawdę to, co się wydarzyło, zrobiło nam tylko większą reklamę. Tylko się cieszyć, znają nas już chyba w całej Polsce” – mówi Anna Stankiewicz, Marketing Manager firmy Machela.

Jednak to dopiero po samym spotkaniu marketingowym zrobiło się ciekawie. Tuż po zakończeniu imprezy Wojciech Cejrowski podszedł do protestujących i obsypał protestujących solą egzorcyzmowaną.

Źródło: Facebook: The Wojciech Cejrowski/ klodzko.naszemiasto.pl/ gazeta.pl