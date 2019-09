Wpis prof. Bartyzela niszczy Kaję Godek. „Potwierdziła stereotyp rozkapryszonej i niestałej kobietki”

Profesor Jacek Bartyzel, czołowy polski tradycjonalista oraz orędownik myśli antydemokratycznej i monarchistycznej odniósł się do „piruetów” politycznych Kai Godek. Ocenił, że po jej nagłych zmianach „nie ma żadnych kwalifikacji do działalności pro publico bono”, natomiast potwierdziła „najgorszy stereotyp rozkapryszonej i niestałej kobietki”.

Kaja Godek odeszła z przytupem z Konfederacji. Przekonując, że rzekomo prawicowa koalicja nie chce chronić życia, założyła wraz z partią Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka KW Prawica.

Nie minęło wiele czasu, a ogłosiła… start ze „Skutecznymi” Piotra Liroya-Marca. W ten sposób jurkowcy pozostali na lodzie. Ostatecznie zarejestrowani zostali na wybory w zaledwie dwóch okręgach.

„Skutecznym” też nie udało się zarejestrować listy ogólnopolskiej. Sama Kaja Godek została zaś skrytykowana przez właściwie wszystkie środowiska, które interesowały się jej polityczną działalnością.

Głos w sprawie zabrał też profesor Jacek Bartyzel. W mocny sposób skrytykował Godek i nabrał pewności, że szefowa Fundacji Życie i Rodzina „nie ma żadnych kwalifikacji do działalności pro publico bono”.

– Zawsze byłem nastawiony sceptycznie do politycznej aktywności p. Kai Godek, bo uważałem, że eksplorowanie jednego tylko – choćby najsłuszniejszego – tematu to grubo za mało na akcję polityczną. Ale teraz, po tych dwóch piruetach, jakie wykonała, porzucając najpierw Konfederację dla Prawicy RP, a potem Prawicę RP dla sojuszu z gościem, który broni „kompromisu aborcyjnego”, mam już pewność, że ta pani nie ma żadnych kwalifikacji do działalności pro publico bono – ocenił na Facebooku prof. Jacek Bartyzel.

– Potwierdza swoją postawą natomiast najgorszy stereotyp rozkapryszonej i niestałej kobietki – podsumował prof. Bartyzel.

