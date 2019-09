„Wylosowano” numery list wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość znało numery jeszcze przed losowaniem?

Odbyło się losowanie numerów list wyborczych. Konfederacja ma „czwórkę”, a Prawo i Sprawiedliwość wylosowało numer, który już od jakiegoś czasu pojawiał się na materiałach wyborczych kandydatów partii Jarosława Kaczyńskiego.

PKW wylosowała numery list komitetów wyborczych. Konfederacja Wolność i Niepodległość będzie miała listę numer 4., Koalicja Obywatelska nr 5., PSL/K’15 – 1., SLD – 4., a kandydaci PiS będą startować z list z „dwójki”.

Co ciekawe kandydat PiSu Leszek Piechota najwidoczniej znał numer listy jeszcze przed losowaniem, ponieważ już jakiś czas temu na Śląsku pojawiły się jego plakaty, na których zaznaczono, że startuje z listy numer 2.

Jeśli wiedział jeden kandydat, to mogli też wiedzieć inni członkowie partii. Co to możne więc oznaczać?

Źródło: PAP/Nczas.com