Amator odkrył nowe ciało niebieskie! To mała planeta lub ogromna asteroida [FOTO]

Amatorski astronom odkrył nowe ciało niebieskie, które może pochodzić spoza Układu Słonecznego. To mała planeta lub ogromna asteroida.

Jeśli ta informacja się potwierdzi, to byłby to drugi obiekt międzygwiezdny tego typu, od zidentyfikowania wydłużonego ciała nazwanego „Oumuamua”, co miało miejsce w 2017 r.

„Minor Planet Center” (MPC) na Uniwersytecie Harvarda wydało już formalne ogłoszenie o odkryciu. Ciało po wstępnych „oględzinach” zdaje się mieć orbitę „hiperboliczną”, która wydaje się wskazywać na pochodzenie z innego układu planetarnego.

Odkrycia dokonał Giennadij Borysow 30 sierpnia tego roku, w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym w Bakczysaraju. W tym czasie obiekt znajdował się około trzech jednostek astronomicznych (około 450 milionów km) od Słońca.

Pierwszym odnalezionym obiektem tego typu był „Oumuamua”, odkryty 19 października 2017 roku. Został on początkowo sklasyfikowany jako kometa na podstawie jego trajektorii hiperbolicznej.

W przeciwieństwie do małego, słabego „Oumuamua” nowy obiekt wydaje się bardzo duży – jego szerokość to około 20 kilometrów.

Nowe odkrycie krymskiego obserwatorium znajduje się obecnie bardzo daleko od naszej planety, więc nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia.

Here's a visualization of C/2019 Q4 created with JPL Horizons data.https://t.co/3lgsl0NxzV pic.twitter.com/VE5VxKunit — Tony Dunn (@tony873004) September 11, 2019

Źródło: BBC/Twitter