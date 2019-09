Francuskie media odjechały! „Tęczowa flaga powiewa nad Polską, pomimo sprzeciwu władzy”. Obiecują też wsparcie dla LGBT z zagranicy

France Info donosi o „marszu dumy LGBT” 14 września w Szczecinie. Dodają, że „tęczowa flaga pojawia się pomimo sprzeciwu władzy”. Polska wg francuskich mediów jest „jednym z krajów w Europie, w których prawa mniejszości seksualnych są najbardziej kwestionowane” i dlatego „wzrasta wsparcie z zagranicy”.

Pani Isabelle Labeyrie łże, że „w Polsce marsze rewindykacji (LGBT-red.) są regularnie obiektem przemocy”. Pada tu przykład Białegostoku, gdzie jej zdaniem „demonstranci zostali rozbici przez chuliganów z kręgów nacjonalistycznych”.

Autorka skupia się jednak na Szczecinie, który „znajduje się niedaleko niemieckiej granicy, 150 kilometrów od Berlina”. „W związku z tym niemieccy działacze LGBT planują zasilić szeregi parady, aby wesprzeć swoich polskich sąsiadów”. Pełny internacjonalizm!

Tymczasem w Szczecinie „prawicowy” radny miał wzywać do „dezynfekcji”, a „homofobiczne przemówienia” padają na najwyższym szczeblu politycznym władzy. Dalej autorka robi reklamę PIS („rządząca konserwatywna partia nacjonalistyczna”), która „nie waha się potępiać ideologii gender” jako sprzecznej z polskimi wartościami.

France Info twierdzi, że teraz LGBT przyjmuje rolę „kozła ofiarnego”, którym poprzednio byli imigranci. Jest też o „wspólnym celu polityków (są przed wyborami) i duchownych”. Jest o „bardzo wpływowym” duchownym Kościoła polskiego, który „kilkakrotnie potępił ‘tęczową zarazę’, która miała zastąpić „zarazę czerwoną’”.

Obrońcy „sprawy homoseksualnej” zostali pozbawieni prawa wypowiedzi w mediach, a narzucone przez władze i Kościół trendy powodują, że „od początku roku około trzydziestu miast i gmin ogłosiło się „wolnymi strefami” od ideologii LGBT”.

Tylko „świat sztuki i kultury mobilizuje się dla polskiej społeczności”. Amerykańska wytwórnia płyt przeznacza zyski na LGBT w Polsce, „metalowy zespół Rammstein, obecnie na europejskiej trasie, regularnie pyta swoich fanów o ten problem”, ale „najbardziej pozytywnym znakiem” mają być przemiany społeczeństwa i coraz większa akceptacja dla tego środowiska.

Autorka cieszy się, że miasto Sarajewo zorganizowało swój pierwszy „Marsz dumy”, a było ostatnią nie zdeflorowaną stolicą Bałkanów. Tam też „parada” odbyła się przy pomocy zagranicy, a brali w niej udział nawet ambasadorzy USA, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Francuskie media wspierają szczepienie Polaków zastrzykami LGBT z zagranicy. W W tym samym czasie znacznie liczniejsze wydarzenie pod Włocławkiem, mainstreamowych mediów z Francji raczej nie interesuje. To, co pod krzyżem, nie jest dla nich ciekawe. Wynoszenie na ulice, tego co pod kołdrą, i owszem.