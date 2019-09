III WOJNA ŚWIATOWA. Konflikt ma wybuchnąć tuż za naszą granicą. „Polskę i Ukrainę zaleje krew”

Jak, czy i kiedy wybuchnie III Wojna Światowa? Spekulacje na ten temat od długiego czasu rozpalają opinię publiczną, w związku z czym pojawiają się kolejne teorie na temat tego jak dojdzie do zaognienia konfliktu. W ostatnim czasie pojawiło się co najmniej kilka teorii na ten temat. Przedstawiają je publicyści, eksperci wojskowi i geopolityczni, a także różnej maści prorocy.

Wicedyrektor Instytutu Krajów WNP, Władimir Jawsiejew, przedstawił teorię zgodnie z którą Rosja ma znaleźć się w centrum konfliktu. Miałoby to być spowodowane agresją ze strony państw bałtyckich. To ma zapowiadać zwiększona aktywność sił NATO w regionie Europy Wschodniej.

Druga teoria, także autorstwa Jawsiejewa, zakłada, że konflikt rozpocznie się na Bliskim Wschodzie. Zalążkiem III Wojny Światowej miałby być podział Syryjskiej Republiki Arabskiej. W walce o terytorium Syrii udział miałyby wziąć między innymi Stany Zjednoczone oraz Rosja.

Rosyjski ekspert wojskowy Aleksiej Leonkow twierdzi, że punktem zapalnym będzie Półwysep Koreański. Jego zdaniem USA i Korea Północna nie będą w stanie dojść do porozumienia, a to doprowadzi do rozpoczęcia działań wojennych.

Z kolei amerykańska gazeta „The National Interest” publikuje na swoich łamach tekst, w którym prognozuje się, że wojna nuklearna może rozpocząć się od konfliktu pomiędzy Indiami oraz Pakistanem, lub sporem między Chinami a Japonią.

Jasnowidz Zosima Sokur miał mówić, że „niedźwiedź ruski jak się wybudzi, jak w łapę kosmatą pałkę weźmie, jak nią zakręci, to cała masońska Europa poleci od tej pałki”. Zdaniem duchownego Rosja zaatakuje, a Ukrainę i Polskę „zaleje krew”.