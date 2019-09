KONIEC ŚWIATA już 26 października? Potężna kometa spoza Układu Słonecznego pędzi w kierunku Ziemi [VIDEO]

Astronomów poruszyło odkrycie nowej, nieznanej komety, która leci w stronę Słońca. Istnieje prawdopodobieństwo, że pochodzi ona spoza Układu Słonecznego.

Nowo odkryta kometa podekscytowała społeczność astronomiczną w tym tygodniu, ponieważ wydaje się, że pochodzi ona spoza naszego Układu Słonecznego.

Obiekt, oznaczony jako C/2019 Q4 (Borysów), odkryty został 30 sierpnia 2019 r. przez Giennadija Borysowa w obserwatorium MARGO, w Nauchnij na Krymie. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że jest to kometa międzygwiezdna, ale jeśli okazałoby się to prawdą, byłby to drugi wykryty tego typu obiekt. Pierwszy „Oumuamua” zaobserwowano i potwierdzono w październiku 2017 r.

Obecnie C/2019 Q4 porusza się z dużą prędkością, wynoszącą 150.000 km/h, co jest wartością znacznie wyższą od prędkości typowych dla komet okrążających Słońce i znajdujących się w takiej właśnie odległości.

Eksperci wyliczyli, że 26 października kometa przetnie płaszczyznę ekliptyki planet słonecznych pod kątem 40 stopni. Astronomowie z Uniwersytetu Hawajskiego określili wielkość jądra komety na 2–16 kilometrów średnicy. Kolizja z takim ciałem niebieskim oznaczałaby kres ludzkości.

Źródło: NASA