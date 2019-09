Magda Gessler znów to zrobiła! Czy taka wersja restauratorki spodoba się widzom? [FOTO]

Tego chyba nikt się nie spodziewał! Magda Gessler kolejny raz zmieniła swój image. Na jej głowie pojawiły się gęste, długie i smukłe loki. Czy taka wersja najpopularniejszej restauratorki w Polsce spodoba się widzom?

– Loki wrocily – napisała na instagramie wyraźnie zachwycona Gessler. Gwiazda telewizji TVN w na bardzo krótki czas pozbyła się bowiem swoich charakterystycznych loków.

Pewność siebie i właśnie loki – to najczęściej wymieniane znaki rozpoznawcze Magdy Gessler. Restauratorka zauroczyła swoich fanów bujną fryzurą. Zrobiła to do tego stopnia, że jej uczesanie pojawiało się nawet w programach gwiazd stand-upu m.in. Rafała Paczesia.

Jak widać, gwiazda nie zamierza żegnać się z lokami i jest to zapewne dobra decyzja. Ciężko bowiem wyobrazić sobie Magdę Gessler w zupełnie innym wydaniu.

Źródło: Instagram.com/magdagessler_official / Alaluna.pl