Marta Linkiewicz kompletnie zaskakuje! Patocelebrytka zmieniła się nie do poznania [FOTO]

To jedna z największych metamorfoz ostatnich miesięcy w polskim świecie internetowych celebrytów. Marta Linkiewicz, która sama siebie określa patocelebrytką, od czasu walki na FAME MMA wzięła się mocno za siebie i swój wygląd. Udało jej się zrobić naprawdę wiele.

Zrzucone kilogramy i zdecydowanie lepszy wygląd ogólny, tak podsumować można najkrócej zmianę jakiej dokonała Linkiewicz. Celebrytka znana z patologicznych zachowań, od pewnego czasu, jak twierdzi, jest zupełnie innym człowiekiem. Treningi sportów walki zmusiły ją do zmiany trybu życia, a to w konsekwencji doprowadziło do przemiany w wyglądzie.

Jeśli chcesz to możesz – piszą w komentarzach internauci, którzy ewidentnie są zachwyceni są zmianami jakich dokonała Marta Linkiewicz.

Choć w najbliższym czasie raczej nie zanosi się na jej powrót do klatki, poprzednią walkę przegrała bardzo wyraźnie, to trzeba przyznać, że nadal pozostaje w bardzo dobrej formie, co widać na kolejnych zdjęciach.

Źródło: instagram.com/linkimaster / NCzas.com