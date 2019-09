Matteo Salvini nie jest już ministrem. Przemytnicy ludzi znów w akcji, imigranci lądują na Lampedusie

W sobotę 14 września włoskie władze udzieliły zgody, by „humanitarny” statek Ocean Viking zawinął do portu na Lampedusie. 82 migrantów, którzy byli na pokładzie może zejść na ląd. Wkrótce pojawi się tu zapewne kolejna „podwózka”.

Nowa koalicja rządowa centrolewicy i Ruchu Pięciu Gwiazd nie jest już tak restrykcyjna jak ich poprzednicy. Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uspokaja mieszkańców, że większość nowych migrantów trafi do pięciu krajów UE, które wyraziły zgodę na ich przyjmowanie. Część jednak pozostanie na miejscu.

Ocean Viking to kolejny „przemytnik”, który zastąpił słynnego Aquariusa. To już druga „misja” nowej jednostki, ale nie ostatnia. Dziwnym trafem, kiedy wypływa na morze, u wybrzeży Libii przybywa łodzi z migrantami do wyłowienia.

Matteo Salvini jako minister spraw wewnętrznych był zdecydowanie przeciwny lądowaniu statków humanitarnych na włoskim wybrzeżu. Po pierwszej „misji humanitarnej” Ocean Viking przywiózł 356 migrantów, których wysadził na Malcie.

🔴BREAKING L'#OceanViking vient de recevoir l'instruction du Centre de coordination des sauvetages en mer (MRCC) de Rome de se diriger vers Lampedusa (Italie), lieu sûr désigné pour débarquer les 82 survivants secourus lors de deux opérations. pic.twitter.com/EdNFU9Ngkp — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) September 14, 2019

Źródło: Ouest France