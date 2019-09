Parodiowała pieśni kościelne, teraz nabija się z osób chorych psychicznie. Studium upadku Klaudii Jachiry [VIDEO]

Klaudia Jachira to pato-performerka internetowa, znana głównie z tego, że parodiowała pieśni kościelne, latała półnago po lesie i wymachiwała przed kamerką dziecięcymi majtkami. W swoim kolejnym „dziele” nabija się z osób chorych psychicznie.

Grzybobranie w negliżu nie jest zresztą najbardziej kontrowersyjną rzeczą popełnioną przez indywiduum, o którym mowa. Wulgarne parodiowanie kościelnych przyśpiewek, dziwne pato-happeningi, wymachiwanie przed kamerą dziecięcymi majtkami – to wszystko dokonania, którymi może pochwalić się kandydatka na posłankę, Klaudia Jachira.

Teraz do tego wszystkiego dorzucić jeszcze można satyrę, której bohaterami są osoby z problemami psychicznymi.

„Oto jak kandydatka Koalicji Obywatelskiej na posła śmieszkuje sobie z ludzi cierpiących na zaburzenia psychiczne. Wśród nich są ludzie z depresją, którzy często przez ostracyzm boją się do tego przyznać” – skomentował najnowszy performance Jachiry Samuel Pereira.

O to film, o którym mowa:

Poniżej dokładniejsze studium upadku Klaudii Jachiry (nie zwracamy za okulistę):

Kiedy dotarła do mnie informacja, że Klaudia Jachira startuje z list koalicji, to przyznam, że miałam mieszane uczucia. Ale teraz, kiedy widzę ile czasu poświęca jej tvp, a Tarczyński chce zrobić z niej hejterkę, to myślę, że może to dobry pomysł. Musieli uznać ją za zagrożenie. pic.twitter.com/qQFaECyWm3

— Azazello Prawdziwa Polka 🇵🇱🦅🌈🇮🇱 (@aldehyd10) August 24, 2019