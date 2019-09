Ta wiadomość rozwścieczy Putina! Amerykanie wpompują miliony dolarów w ukraińskie wojsko. Warunek jest tylko jeden…

To już pewne, Amerykanie wydadzą prawie 400 milionów dolarów na „pomoc wojskową” dla Ukrainy. Informację potwierdziła już ambasada Ukrainy w Waszyngtonie. Warunek jest tylko jeden … pieniądze muszą zostać wydane na amerykański sprzęt wojskowy.

W szczególności pomoc taka przewiduje 250 milionów dolarów z budżetu Pentagonu w ramach programu „Inicjatywa pomocy Ukrainie w sferze bezpieczeństwa” oraz 115 milionów dolarów w ramach programu Departamentu Stanu „Międzynarodowe Finansowanie Wojskowe” z budżetu na 2019 rok, a także 26,5 miliona dolarów z tego samego programu z budżetu na 2018 rok. Łącznie 391,5 miliona dolarów – napisano w oficjalnym komunikacie ambasady Ukrainy w USA.

O przekazaniu środków mówiono już kilka tygodni temu, jednak do tej pory kwoty oraz zapewnienia były tylko czysto teoretyczne. Dopiero kilka dni temu poinformowano oficjalnie o planach administracji Donalda Trumpa.

Według dziennikarzy będących blisko Białego Domu, to właśnie urzędnicy z otoczenia prezydenta USA byli największymi zwolennikami, aby miliony dolarów popłynęły do władz w Kijowie. Co więcej, sam Donald Trump zapowiadał, że finansowanie może zostać rozszerzone o dodatkowe środki, jeśli Ukraiński rząd wyrazi chęć rozszerzenia współpracy.

Jak dotąd Kreml nie skomentował amerykańskich zapowiedzi. Taka informacja nie wpłynie jednak pozytywnie na ewentualne rozmowy na linii Zełenski – Putin.

Źródło: FoxNews.com / NCzas.com