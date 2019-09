To nie żart! Pornograficzny portal chce być sponsorem hali drużyny NBA

Portal pornograficzny BangBros ogłosił, że ​​złożyła ofertę 10 milionów dolarów na sponsorowanie hali rozgrywek NBA w Miami, gdzie swoje mecze rozgrywa zespół Heat. Do tej pory sponsorem strategicznym były tu linie lotnicze i hala nosiła nazwę American Airlines Arena.

Propozycja BangBros wywołała pewne zakłopotanie. Jeśli oferta 10 mln USD zostałaby przyjęta hala Miami Heat zmieniłaby nazwę już od stycznia 2020 r.

W komunikacie prasowym pornograficzny portal podkreśla, że zarówno miejscowy zespół koszykówki, jak i BangBros to „wizytówki” miasta i mają równie dużo „fanów”. Wybudowana w 1999 roku hala straciła już sponsorowanie AAA.

Kibice koszykówki potraktowali początkowo taką informację jako żart. Jednak NBA potwierdził, że takie zgłoszenie wpłynęło. Prawdopodobnie oferta na nazwanie na 10 lat hali „BangBros Center” zostanie odrzucona, ale dodatkową reklamę sobie zrobili.

