W Anglii ukradli najdroższy sedes świata. Był wykonany z litego złota

Z Pałac Blenheim w południowej Anglii, na zachód od Londynu, skradziono sedes wykonany z litego złota, wykonany przez włoskiego artystę Maurizio Cattelana. Jego wartość wycenia się na 1,1 miliona euro.

Okazji złodziejowi dostarczyła powódź, która nawiedziła te okolice i dokonała licznych szkód, także we wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO pałacu. Toaleta z 18-karatowego litego złota była w pełni funkcjonalna i podłączona do kanalizacji.

Dzieło Cattelana nosiło ironiczną nazwę „Ameryka”. Nieoczekiwanie zniknęło z XVIII-wiecznego pałacu w Oxfordshire, w którym urodził się m.in. Winston Churchill. Na Twitterze podano, że policja prowadzi dochodzenie.

Brytyjska policja poinformowała tylko, że ​​złodzieje „włamali się do pałacu w nocy i wyszli około 4.50 rano czasu lokalnego”. Do kradzieży mieli użyć dwóch pojazdów. Wg nieoficjalnych informacji w sprawie tej zatrzymano 66-letniego podejrzanego, ale łupu nie znaleziono.

Be one of the first to witness Maurizio Cattelan's gold toilet "America" and other contemporary artworks at @BlenheimPalace this autumn! 💰 More info here ➡️ https://t.co/4eH5a9M7KV #ExperienceOx #Oxfordshire pic.twitter.com/57ztkzcfVf

Cattelan wykonał złotą toaletę w 2016 roku dla Muzeum Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku. Została zaprojektowany tak, aby wyglądała jak inne toalety muzeum i został zainstalowany w jednej z łazienek muzeum do użytku gości.

Na skorzystanie z niej czekały zawsze długie kolejki. We wrześniu 2019 r. Ameryka została zainstalowana w Blenheim Palace w Wielkiej Brytanii, gdzie była dostępna do użytku w ramach wystawy prac Cattelana.

Stolen in UK (Blenheim Palace-Oxfordshire) the 18-carat solid gold toilet by Italian provocative artist Maurizio Cattelan: the artefact is entitled 'America' and visitors have been invited to use it as a loo). A man 66 has been arrested… source @BBCNews #Italy LOL https://t.co/TmqG9s6Jkb pic.twitter.com/dWKNtRddJm

— EmyMuzzi (@Emymuzzi) September 14, 2019