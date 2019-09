Agnieszce Włodarczyk przyśniła się Woźniak-Starak. Przejmujący wpis celebrytki na Instagramie [FOTO]

View this post on Instagram

Wiesz co? Nigdy nie miałam okazji,żeby podziękować Ci za parę rzeczy… Dziękuję Ci za dobroć, troskę, za to,że nigdy nawet przez moment nie czułam się źle w Twoim towarzystwie… Za ogromną gościnność,za rozmowy o muzie i filmach… Za to,że obdarzyłeś mnie ogromnym zaufaniem jakbym była członkiem rodziny… Że mówiłeś do mnie „Sister” Że robiłeś sobie ze mnie jaja-kocham to.. Że mówiłeś,że masz dziewięć żyć… Wierzyłam w to! Ale w to co się zdarzyło uwierzyć nie mogę Piotruś. Wariacie Ty nasz🖤😥 Do zobaczenia w lepszym Świecie[*] Ps. Uściskaj ode mnie Zbyszka Wodeckiego, przybij piątkę z Michaliną Wisłocką-pewnie pogratuluje Ci filmu. I przytul ode mnie mojego Przyjaciela Tomka Albera[*] Nigdy Cię nie zapomnę… Wyrazy współczucia dla Agnieszki i całej Rodziny Piotra