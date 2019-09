Bezpardonowy atak PiS na Konfederację! Znamy powód. Wewnętrzne sondaże nie pozostawiają złudzeń

Atak i cenzura – to określenia, które ostatnio bardzo często używamy w kontekście kampanii wyborczej, a dokładniej telewizji reżimowych oraz Konfederacji. Jak się okazuje, wszystko ma swoje głębokie korzenie w wewnętrznych sondażach. Według dziennikarza Jana Pińskiego, Prawo i Sprawiedliwość jest przerażone wysokim wynikiem koalicji wolnościowej.

Wydawca Historii na Weekend, oraz były szef TAI TVP nie ukrywa, że obecna sytuacja powiązana jest właśnie z sondażami.

– Według własnych wewnętrznych sondaży @pisorgpl nie ma samodzielnej większości w Sejmie (ok. 35 proc.). @KONFEDERACJA_ jest nad progiem, stad bezpardonowy atak i nerwowość u propagandzistow @pisorgpl – pisze Jan Piński na twitterze.

Choć wpis Pińskiego to wyłącznie niepotwierdzone doniesienia, to wszystko wskazuje na to, że mogą okazać się w 100 procentach prawdziwe. Ewidentnie w ostatnich tygodniach rozpoczęła się kampania medialnej blokady, a także ataków na Konfederację.

Rozdawnictwo ze strony Prawa i Sprawiedliwości oraz kolejne zapowiedzi mogły negatywnie odbić się na sondażach. Prawicowi wyborcy, którzy niegdyś głosowali na partię Kaczyńskiego z zasady – oby nie PO, teraz mogą odwrócić się od PiSu właśnie ze względu na nadmierne socjale.

Pozostaje zatem wierzyć w informacje Jana Pińskiego i czekać dnia wyborów.

Źródło: Twitter.com/jzpinski / NCzas.com