Czterech jasnowidzów z PiS. Wszyscy znali numery list w wyborach szybciej niż Jackowski [FOTO]

Damian Godziśńki, Grzegorz Lorek i Leszek Piechota – wszyscy oni są kandydatami PiS w nadchodzących wyborach, i wszyscy umieścili na swoich materiałach wyborczych numer listy, zanim jeszcze odbyło się „losowanie” PKW. Okazuje się, że w PiSie był jeszcze jeden „jasnowidz” – Robert Szydlik.

” Kandydat PiS już we wtorek chwalił się wiedzą,którą my zdobyliśmy 2 dni temu. Dziwne, że inne ugrupowania nie popełniły błędu z formatkami z nr listy. Ale o nic nie pytam, bo przecież już nie wypada…” – napisał na Twitterze Jacek Nizinkiewicz.

Swój wpis opatrzył grafiką, na której rzeczywiście widać kandydata PiS Roberta Szydlika fotografującego się z plakatem, na którym widoczny jest numer listy.

— Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) September 15, 2019