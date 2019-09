Magda Gessler już tak nie wygląda! Gwiazda „Kuchennych Rewolucji” zmieniła się nie do poznania [FOTO]

Gwiazda TVN, Magda Gessler, postanowiła chwilowo kompletnie zmienić swój wygląd. Prowadząca „Kuchenne Rewolucje” pozbawiła się burzy loków, która była jej znakiem rozpoznawczym. Jednak zapowiada, iż już niedługo wszystko wróci do normy.

Magda Gessler to najpopularniejsza restauratorka w Polsce, która swą popularność zawdzięcza w dużej mierze występom telewizyjnym. W stacji TVN od lat prowadzi swój program „Kuchenne Rewolucje”.

Jednocześnie Gessler łatwo zapada w pamięć, a to ze względu na swą charakterystyczną burzę loków na głowie. Tymczasem na Instagramie gwiazda TVN pokazała zdjęcie, na którym wygląda zupełnie inaczej.

Okazuje się, że to efekt ciężkiej podróży i kręcenia kolejnego sezonu „Kuchennych Rewolucji”, kiedy to Gessler nie miała czasu zadbać o fryzurę. – buziaki dla was .. loki sie wściekły ., na chwile .. ale obiecuje ze wrócą .. – napisała humorystycznie.