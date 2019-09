Najnowszy SONDAŻ. Wyraźne zwycięstwo PiS-u. Konfederacja minimalnie pod progiem

Na zlecenie bliskiego partii rządzącej portalu wPolityce.pl, Social Changes przeprowadziło sondaż dotyczący preferencji wyborczych Polaków w „najbliższą niedzielę”. Zwycięzcę łatwo było przewidzieć, bo sondaż ten wygrała Zjednoczona Prawica z poparciem 45,6 proc. badanych.

Wg tego sondażu PiS z akolitami zyskało 2,1 punktu proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która cieszy się poparciem 26,5 proc. badanych (spadek o 2,6 proc.). Bez zmian zanotowano poparcie dla Lewicy (SLD, Wiosna, Razem), które ma 13,9 proc.

W tym badaniu dobry wynik ma Koalicja Polska, czyli PSL i Kukiz‘15, zbliżając się do 10 proc. (9,8 proc.). Konfederacja pozostaje „partią podprogową”, ale ciesząc się poparciem na poziomie 4,2 proc. (w poprzednim badaniu było to 5 proc.), ma wynik dający realną szansę wejścia do parlamentu.

Warto dodać, że wynik Konfederacji, jak na partię niemal nieobecną w mainstreamowych mediach jest i tak bardzo dobry. Badanie zostało zrealizowane w dniach 6 września -11 września 2019 roku.

Źródło: wPolityce.pl