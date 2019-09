Ostry wpis Krystyny Pawłowicz! „Gdzie są studenci prof. Nalaskowskiego? Dlaczego milczycie? Wstyd!”

Krystyna Pawłowicz na swoim koncie na Twitterze w ostrych słowach odniosła się do ostatnich wydarzeń związanych z toruńskim profesorem Aleksandrem Nalaskowskim. „Dlaczego milczycie? Wstyd!”

Krystyna Pawłowicz w ostrych słowach skomentowała bierność studentów prof. Nalaskowski, gdy ten potrzebował wsparcia.

„A GDZIE SĄ STUDENCI Profesora Aleksandra NALASKOWSKIEGO.!!!??

DLACZEGO MILCZYCIE,gdy jakaś zwykła sejmowa i uliczna lewacka bojówkarka Scheuring-Wielgus donosi rektorowi na waszego Profesora,że nie podoba się jej opinia waszego Profesora-Pedagoga i ŻĄDA jego ukarania ?! WSTYD !” – napisała w mediach społecznościowych posłanka PiS-u.

Przypomnijmy o co chodzi. Prof. Nalaskowski to nauczyciel akademicki, który w ubiegłym tygodniu został zawieszony na trzy miesiące przez rektora Uniwersytetu Mikołaja Koperniku w Toruniu Andrzeja Tretyna.

Rektor tejże uczelni oburzył się na negatywny komentarz Nalaskowskiego względem LGBT.

Chodzi tutaj o słowa zawarte w jego felietonie „Wędrowni gwałciciele”, który ukazał się w tygodniku „Sieci”. Profesor w mocnych słowach skrytykował w nim ideologię LGBT i marsze równości. Pisał, że środowiska LGBT to „odurzeni złą ideologią, zwykli nieszczęśnicy, których dopadła tęczowa zaraza”.

Co więcej swoje zdanie o tym środowisku, potwierdził na na atenie TVP Info.

„Istnieje doktryna LGBT – to nie jest żadna ideologia; LGBT to doktryna wojenna, to wojna toczona przeciwko chrześcijaństwu” – powiedział.

