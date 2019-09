„Piątka Stocha” z Konfederacji. Proste i skuteczne rozwiązania, dzięki którym będziemy zarabiać tysiąc złotych więcej!

Likwidacja podatku dochodowego, szybkie i sprawiedliwe sądy, bon oświatowy, zdrowe życie oraz bezpieczeństwo narodowe – to pięć punktów programu, z którym Konfederacja Wolność i Niepodległość chce zmieniać Polskę po wyborach.

– Dzięki dwóm prostym rozwiązaniom, a więc likwidacji podatku dochodowego, a także wprowadzeniu dobrowolności składek ZUS pensja każdego Polaka może wzrosnąć co najmniej o 1000 złotych bez sztucznego podnoszenia pensji minimalnej. Proponujemy również obniżkę podatku VAT na paliwo do 15% oraz likwidację akcyzy i innych opłat, co pozwoli na obniżenie ceny paliwa do ok. 3 złotych. Dzięki realizacji tych założeń więcej pieniędzy pozostanie w rękach obywateli, którzy będą najlepiej wiedzieli, jak je wydać – mówił Witold Stoch, który startuje jako „jedynka” z listy Konfederacji w kalisko-leszczyńskim okręgu wyborczym podczas poniedziałkowej konferencji.

Sądy według Konfederacji muszą być szybkie i sprawiedliwe, a sędziowie muszą być weryfikowani przez apolityczny system informatyczny monitorujący tempo i sprawność ich pracy. Obecnie w Polsce mamy patologiczną sytuację, w której rolę ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pełni jedna osoba.

Bon oświatowy oraz kulturalny pozwoli rodzicom na opłacanie nauki dzieci, wprowadzi element konkurencji między szkołami publicznymi i prywatnymi, a większa konkurencja na rynku edukacji spowoduje podniesienie poziomu nauczania i da możliwość lepszego zarobkowania bardziej zdolniejszym nauczycielom.

Bezpieczeństwo narodowe jest priorytetem dla konfederatów. Mowa tu nie tylko o wzmocnieniu polskiej armii, co oczywiście trzeba uczynić, ale również o zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego. Konfederacja nie zgadza się na wprowadzenie waluty euro w naszym kraju.

„Zdrowe życie” dla Konfederacji to zdrowe powietrze, sprawna służba zdrowia, która powinna być oparta o mechanizmy wolnorynkowe. Konfederacja jest też jedyną liczącą się na polskiej scenie politycznej partią, chcącą walczyć o prawo do życia dla nienarodzonych dzieci.

Źródło: Życie Kalisza