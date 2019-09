PiS bierze się za dziennikarzy! Czas na stuprocentową cenzurę. Chcą „uregulować” dostęp do zawodu i stworzyć „sąd zawodowy”

To już nie przelewki! Prawo i Sprawiedliwość oprócz rozdawnictwa, w nowej kadencji Sejmu obiecuje … regulację zawodu dziennikarza. Zapowiedzi wprowadzanych zmian są naprawdę przerażające i pokazują dobitnie, jaką kontrolę, chce mieć partia władzy.

Nowa ustawa „o statusie zawodu dziennikarza” znalazła się dopiero na 196 stronie programu Prawa i Sprawiedliwości, ale wywołała już ogromne oburzenie w środowisku. Jak zwykle napisana jest bardzo ogólnikowo, jednak zawiera fragmenty, które wprost wskazują, że to partia chce mieć kontrolę nad tym – kto i co pisze.

Jedną z najważniejszych zmian miałoby być wprowadzenie ograniczeń w wykonywaniu zawodu. Usługi dziennikarskie mogliby świadczyć jedynie osoby, które otrzymałyby specjalnego rodzaju licencję.

Do tego powstać miałby tzw. „samorząd”, który miałby decydować o przynależności do zawodu oraz rozwiązywać wszelkie spory. Zdaniem polityków PiS to rozwiązanie powinno zostać wprowadzone ze względu na fakt, iż dziennikarz jest zawodem zaufania publicznego.

– Samorząd dziennikarski to niezły pomysł na automasakrę środowiska. Bo nie ma chyba drugiej tak skonfliktowanej grupy zawodowej. Więc tylko dać siekiery w postaci samorządu i patrzeć jak krew płynie. Czy potrafimy się zjednoczyć przynajmniej w sprzeciwie wobec tej prowokacji? – napisał na twitterze Tomasz Sommer, redaktor naczelny NCzas.com.

Trzeba przyznać, że takie zapowiedzi faktycznie przerażają. Jeśli ustawa weszłaby w życie oznaczałoby to całkowity koniec wolności słowa. Jeśli bowiem dziennikarz napisałby tekst, który nie przypadłby do gustu partyjnym urzędasom, to natychmiast straciłby możliwość wykonywania swojego zawodu.

