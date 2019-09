Polsat dołącza do reżimówki i cenzuruje Konfederację! Działacze nagminnie pomijani w programach politycznych

Michał Dworczyk (PiS), Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Andrzej Rozenek (startujący z SLD), Marek Jakubiak (Bezpartyjni Samorządowcy) i Stanisław Tyszka (startujący z PSL) – to pełna lista gości programu Śniadanie w Polsat News. Kogoś brakuje? Oczywiście, kolejny raz pominięci zostali politycy Konfederacji.

O tym, że prawdziwa prawica pomijana jest w Telewizji Polskiej czy TVN nie musimy informować, bo jest to po prostu norma. Do tej pory jednak, wydawać się mogło, że telewizja należąca do Zygmunta Solorza utrzymuje najwyższy obiektywizm. Myliliśmy się i to bardzo znacząco.

To już nie pierwszy raz, gdy polityk Konfederacji jest kompletnie pomijany w kolejnych programach publicystycznych na antenie Polsat News. Rządząca ramówką Dorota Gawryluk to zwolenniczka PiS i jak się okazuje także świetny cenzor.

W tym miejscu warto również przypomnieć niedawną sytuację informowania o wylosowanych numerkach. Wówczas to prowadzącemu nie przeszło przez usta, że na liście znajdowała się także Konfederacja.

Jedynkę wylosował PSL, dwójkę PiS, trójkę Lewica, a piątkę Koalicja Obywatelska – mówił wówczas prowadzący program w Polsat News.

W całej tej sytuacji, bardzo ciekawi jesteśmy, jak zachowa się telewizja Polsat jeśli Konfederacji uda się przekroczyć próg wyborczy. Oczywiście w dniu wyborów można udać problemy techniczne i brak połączenia z wieczorem wyborczym koalicji, jednak w późniejszym etapie, ciężko będzie ukryć posłów.

Może wtedy realizatorzy telewizji Polsat News zdecydują się na powrót do formatu telewizyjnego 4:3, aby ucinać lewą część ekranu, gdzie w ławach mogliby zasiadać politycy Konfederacji?

Źródło: Polsat News / NCzas.com