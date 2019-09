Premiera nowego sezonu „Big Brother”. Internauci są bezlitośni. Takich kpin TVN się nie spodziewał

Za nami premiera drugiego sezonu „Big Brothera”. Jednak początek kolejnej edycji show TVN nie zrobił na fanach odpowiedniego wrażenia. W sieci zawrzało od negatywnych opinii.

„Big Brother” powrócił na antenę po kilkunastu latach przerwy i od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Z formatem TVN postanowił zawalczyć Polsat, który wypuścił „Love Island”.

Jednak póki co żaden z programów nie robi szczególnej furory, a ich premiery były wręcz nudne. W domu Wielkiego Brata tym razem zabrakło gwiazd mediów społecznościowych, miało być bardziej przyziemnie.

Piątek 13 września nie był szczęśliwy dla TVN. W „Big Brother” pojawił się m.in. homo czy tam bi Łukasz, który był także w pierwszej edycji.

To nie spodobało się fanom. – Ja jestem tolerancyjna i to, czy Łukasz jest gejem mi nie przeszkadza, ale uważam, że jest już go za dużo po prostu – czytamy w jednym z komentarzy.

Kolejnym powodem krytyki było postawienie w tej edycji na obcokrajowców. Już na wiosnę w domu Wielkiego Brata pojawił się Ukrainiec Oleh, teraz jednak procent osób zza granicy jest jednak większy.

– To „Big Brother” Polska, czy Niemcy? Ukraina? Grecja? Wietnam? – komentują zażenowani fani. Inni z kolei zwrócili uwagę na to, że obsada jest wyjątkowo stara jak na program skierowany do młodzieży.