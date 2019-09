„Pomoc w umieraniu”. Lewacki sędzia Sądu Najwyższego dopuszcza eutanazję. „Wymóg śmierci naturalnej pozbawia ludzi wyboru”

Kolejny przykład zachwiania trójpodziału władzy na świecie i wykorzystywania sądów do wprowadzania „postępu”. Tym razem decyzją sędziego Sądu Najwyższego w Quebecu dopuszczona zostanie eutanazja.

Rzecz jasna nie o eutanazji mowa, ale o eufemizmie w postaci „pomocy medycznej w umieraniu”. Będzie ona dostępna w kanadyjskim stanie Quebec.

„Racjonalnie przewidywalny wymóg śmierci naturalnej pozbawia ludzi autonomii i wyboru, by zakończyć swoje życie w wybranym czasie i w pożądany sposób” – stwierdziła sędzia Christine Baudouin.

Sprawę wnieśli Nicole Gladu i Jean Truchon. 70-latka Gladu cierpi na chorobę zwyrodnieniową i chciałaby sama zadecydować o momencie swojej śmierci („z szampanem i foie gras, w otoczeniu przyjaciół i przy asyście lekarza”). Dodaje, że chce „kontrolować swoje przeznaczenie”. Podobne żądanie zgłosił jeżdżący na wózku Truchon.

“Now I am free,& I am freer since yesterday.”-Nicole Gladu suffers from degenerative disease.W/out the ties of family or work, she can choose her own path which is medical aid in dying.Overturning parts of laws on this clears the way for her & co-plaintiff Jean Truchon.#CJAD800 pic.twitter.com/bjnmSUBoTN

— Shuyee Lee (@sleeCJAD) September 12, 2019