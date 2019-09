Straszliwy pech polskiej zawodniczki. Wszystko przez … noszenie KARABINU. Ćwiczenia wojskowe zniszczą jej karierę?

To miał być jeden z pewnych medali na mistrzostwach świata. Niestety, Sofia Ennaoui, polska biegaczka będzie musiała zrezygnować ze startu w Katarze. Wszystko przez kontuzję spowodowaną w skutek … noszenia karabinu.

– Moje problemy to kontynuacja tego, co wydarzyło się na przeszkoleniu wojskowym. Nosiłam wówczas broń na jednym ramieniu, przez cały tydzień, podczas wielogodzinnych zapraw. Przeciążyłam sobie lewą stronę ciała, całe pasmo biodrowo-piszczelowe. Ciągnie się to za mną od wielu miesięcy. Trochę zmieniłam technikę biegu, zaczęłam odciążać lewą stronę i w ten sposób nadwerężyłam Achillesy – mówiła zawodniczka w rozmowie z portalem SportoweFakty WP.

Ennaoui to polska sportsmenka, która często wykorzystywana jest w budowaniu dobrego PR-u polskiej armii. Młoda, atrakcyjna kobieta, która odnosi ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej jest najlepszą reklamą munduru. Niestety, okazuje się, że dla niej bycie zawodowym żołnierzem ma bardzo przykre konsekwencje.

Zawodniczka od początku roku przechodziła rehabilitację i nie startowała w zawodach wysokiej rangi. W ostatnim czasie podeszła do startów, jednak nie były one na najwyższym poziomie. W konsekwencji wraz z trenerem postanowili odpuścić sobie najważniejszą imprezę tego sezonu.

Gdyby trener nie nakierował mnie na tę decyzję, to pewnie pojechałabym do Kataru i w najlepszym wypadku odpada w półfinale. A on przekonał mnie, że w tym sezonie nic nikomu nie muszę udowadniać, bo najważniejsze są igrzyska – podkreśliła zawodniczka.

