To Pakistan? Iran? Nie to Londyn! Muzułmanie zalewają stolicę Anglii. Czy to jeszcze europejskie miasto? [VIDEO]

Centrum miasta, a po nim przechadzają się ciemnoskórzy mężczyźni i kobiety w hidżabach z gromadkami dzieci u boków. Są ich tysiące! Nie jest to jednak stolica Iranu, Pakistanu czy Syrii to Londyn… To nagranie pokazuje jak Europa zmienia się na naszych oczach. Czy nasz kontynent to przetrwa?

Wielka Brytania umiera na naszych oczach. Teraz Londyn ma coraz bardziej islamski wygląd, z setkami sądów szariackich działającymi w stolicy i meczetami pojawiającymi się w nowych miastach. To wygląda jak istna inwazja.

„Londyn jest bardziej islamski niż wiele krajów muzułmańskich łącznie”, twierdzi islamski kaznodzieja Maulana Syed Raza Rizvi. „W Londynie pojawiło się 423 nowych meczetów, a są one bardziej zatłoczone niż wiele kościołów.” – mówił w październiku 2018 roku!

Pokazując te szokujące dane, 423 nowe meczety, przy jednoczesnym zamykaniu od roku 2001 ponad 500 kościołów, widzimy, że Wielka Brytania jaką znamy przestaje istnieć.

Na nagraniu widzimy tłumy muzułmanów, śpiewających po arabsku i tylko infrastruktura zdradza nam, że dzieje się to w europejskim państwie. Widzimy tysiące muzułmanów, kobiety w burkach idące w szeregu niczym w wojsku i mężczyzn z brodami i tradycyjnymi strojami.

Poniżej nagranie.

Źródło: Twitter: Mag/saudigazette.com.sa