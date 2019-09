80 pożarów w Grecji! Ogień wymknął się spod kontroli, ewakuowano dwie wioski [VIDEO]

Na greckiej wyspie Zakinthos doszło 15 września do pożarów lasów w dwóch rejonach. Obrona cywilna wydała ostrzeżenie przed rosnącym niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się ognia w związku z silnym wiatrem.

Ewakuowano dwie wioski ze względu na niebezpieczeństwo grożące mieszkańcom. Władze nie spodziewają się, szybkiego ustąpienia pożaru.

– W ramach środków ostrożności ewakuowaliśmy około 300 mieszkańców i turystów ze wsi Keri i Agalas – poinformował rzecznik lokalnej straży pożarnej.

Wyspa Zakinthos znajduje się ok. 300 kilometrów na zachód od Aten.

Pożary, które wybuchły po południu, zaczęły się szybko rozprzestrzeniać. Silny wiatr, dochodzący do 7 stopni w skali Beauforta, utrudnia akcję pożarniczą. Z ogniem na Zakinthos walczyło ponad 100 strażaków, 28 wozów strażackich, dwa helikoptery i cztery samoloty gaśnicze.

Z kolei ponad 160 strażaków zmagało się w niedzielę z poważnym pożarem, który wybuchł w górach otaczających kurort Lutraki, położony 60 km na zachód od stolicy kraju.

W ciągu minionych 24 godzin wybuchło w Grecji ok. 80 pożarów. W ostatnich miesiącach w kraju doszło do serii pożarów spowodowanych falą upałów, suszą i silnymi wiatrami.

Fires in #Zakynthos #Greece right now. Praying for the wind to die down & safety for the firefighters. 🙏 🇬🇷 #zakynthosfires #islandfire pic.twitter.com/zbTHpRCgQZ

— Aliz Koletas (@AlizKoletas) September 15, 2019