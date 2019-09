Afera szpiegowska w Kanadzie! Aresztowali groźnego agenta, który miał dostęp do informacji wywiadowczych państw sojuszniczych. W tle chyba Rosja

Wysoki funkcjonariusz kanadyjskiej policji federalnej został aresztowany za szpiegostwo. Informacja ta wzbudziła zaniepokojenie kanadyjskich zagranicznych sojuszników, bo zatrzymana osoba miała dostęp także do ich informacji.

O aresztowaniu szpiega poinformowała Royal Canadian Mounted Police (Kanadyjska Królewska Policja Konna – RCMP), która pełni też funkcje wywiadu. Cameron Ortis, dyrektor generalny Krajowego Centrum Koordynacyjnego Wywiadu RCMP został aresztowany w czwartek.

„Miał dostęp do informacji od naszych krajowych i międzynarodowych sojuszników”, powiedziała po tym zatrzymaniu komisarz RCMP Brenda Lucki i dodała: „jesteśmy świadomi potencjalnych zagrożeń dla działalności naszych partnerów w Kanadzie i za granicą”.

Policja Konna nie podała dla jakiego kraju mógł pracować tak wysoko umieszczony w jej strukturach szpieg. „The Globe and Mail” poinformował jedynie, że aresztowanie Camerona Ortisa, który był zatrudniony przez RCMP od 2007 r., wiąże się z aferą korupcji z udziałem wyższych urzędników Rosji.

Kanada jest podmiotem sojuszu wywiadowczego znanego jako „Five Eyes”, do którego wchodzą także Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

RCMP Commissioner Brenda Lucki has issued a statement on the Cameron Ortis leak case: 'We are aware of the potential risk to agency operations of our partners in Canada and abroad and we thank them for their continued collaboration…Mitigation strategies are being put in place.' pic.twitter.com/UNrbVZ4Yqw

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) September 16, 2019