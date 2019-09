Gdzie są te feminazistki?! Trzeba zrobić porządek z ZUS! Ta instytucja nienawidzi kobiet

To nie żart, a smutna rzeczywistość. Ze statystyk wynika, że co trzecia firma zakładana w Polsce jest prowadzona przez kobiety. Co ciekawe, ZUS właśnie tam uwielbia przeprowadzać kontrole. Sytuacja jest napięta do tego stopnia, że kobiety poprosiły o interwencję m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przedsiębiorcze kobiety postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Doświadczone kolejnymi kontrolami z ZUS połączyły siły na grupach popularnego serwisu społecznościowego i zwróciły się o pomoc do Rzecznika Małych Średnich Przedsiębiorców oraz Rzecznika Praw Obywatelskich – czytamy w „Gazecie Włocławskiej”.

Jak informują lokalni dziennikarze, blisko 150 właścicielek firm podpisało się pod specjalnym listem, w którym skarżą się na nadmierną liczbę kontroli. Czasem chodzi również do bezprawnych działań urzędników, które mocno utrudniają prowadzenie działalności.

Oczywiście, jak można się tego spodziewać, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie widzą żadnych problemów:

Poruszamy się ściśle w ramach obowiązujących nas norm prawnych. Nie ma mowy, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych ukierunkował swoje działania na konkretna grupę społeczną, czy zawodową. W swoich kontrolach kierujemy się obiektywnymi zasadami – podstawą jest analiza ryzyka. Zapewniam, że nie mamy dziś do czynienia z sytuacją, w której to tzw. „kobiety na działalności” objęte byłyby specjalnym nadzorem przez pracowników ZUS – powiedział rzecznik ZUS Wojciech Andruszkiewicz w rozmowie z money.pl.

Źrodło: Money.pl / NCzas.com