Liberalna synagoga przejmuje na swoją siedzibę nocy klub striptizu w Tel Awiwie [FOTO]

Jeszcze do niedawana w budynku tzw. Koloseum na placu Atarim w Tel Awiwie mieścił się nocny klub „dla dorosłych” o nazwie „Pussycat”. Klub zamknięto ze względu na narkotyki, a także działalność sutenerską, czyli czerpanie pieniędzy z nierządu.

Burdel był przez rok nieczynny, ale teraz przejmuje go na zupełnie inną działalność Beit Tefilah, liberalna organizacja zajmująca się edukacją i tradycjami żydowskimi. W budynku, gdzie kończą się prace adaptacyjne, będzie się też mieściła synagoga.

Budynek jest położony w bardzo ładnym miejscu, w z widokiem na morze i nic dziwnego, że pomimo niechlubnej przeszłości, szybko znalazł nowego użytkownika.

„Pussycat” zakończył działalność po policyjnym nalocie, który odkrył istnienie „prywatnych pokoi”, w których klienci korzystali z usług seksualnych za opłatą 400 szekli. Właścicielom zarzucono sutenerstwo, ponieważ panienki do towarzystwa oddawały im jedną czwartą pieniędzy z numeru.

The Pussycat Club in Tel Aviv closed? It was ever open? I probably have walked and run by that spot hundreds of times and always wondered what it was like, guess I missed my chance… https://t.co/gGgqdSySs3

