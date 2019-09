Paraliż na autostradzie. Wszystkiemu winna… koza! [VIDEO]

Przez ponad 90 minut ruch na autostradzie M62 na wysokości Lofthouse w North Yorkshire w Wielkiej Brytanii był sparaliżowany. Winowajczynią tego zdarzenia była koza, która biegała po drodze. Zarówno policjanci, jak i kierowcy próbowali złapać zwierzę, jednakże nie było to takie proste.

Biegająca po autostradzie koza wprawiła wielu kierowców w osłupienie. Przyczyniła się także do powstania dużych korków. Ponadto do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, a więc stanowiło ono jeszcze większe niebezpieczeństwo dla podróżujących.

W akcji chwytania kozy uczestniczyli nie tylko policjanci, ale również kierowcy. Biegające po jezdni zwierzę stanowiło duże niebezpieczeństwo, nawet dla życia przejeżdżających.

Ostatecznie koza została złapana przez jednego z funkcjonariuszy policji. Następnie wróciła do gospodarza, od którego uciekła, a ruch na autostradzie został przywrócony.

Footage of the goat being chased and finally captured on the #M62 in West Yorkshire. There was a full road closure in place causing extensive delays as the #goat was running along the carriageway. J28-29 #Lofthouse @HighwaysYORKS and @WYP_RPU pic.twitter.com/YkbCpGMNns

— Yappapp (@YappAppLtd) September 14, 2019