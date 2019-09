Pobito księdza, który szedł do chorych z Najświętszym Sakramentem. Ataki na Kościół i księży nasilają się z każdym dniem [VIDEO]

W pierwszy piątek września pobito i zwyzywano księdza, który szedł do chorych z Najświętszym Sakramentem – wynika z wywiadu, którego ksiądz arcybiskup Wacław Depo udzielił w studiu „TV Niedziela”.

Ksiądz, który w pierwszy piątek września szedł do chorych z Najświętszym Sakramentem, minął wyraźnie pijanego mężczyznę siedzącego na ławce. Ten, gdy tylko zauważył duchownego, miał podnieść się i najpierw zelżyć księdza, a chwilę później zaatakować go fizycznie.

Agresor dwukrotnie zamachnął się na kapłana, który niósł Komunię Świętą. Ksiądz został uderzony w twarz. Przed kolejnym uderzeniem na szczęście udało się zaatakowanemu kapłanowi uchylić.

Na szczęście na pomoc duchownemu przyszli przechodnie. Do zdarzenia wezwana została również policja, jednak poszkodowany postanowił, ze nie wniesie oskarżenia. Ksiądz arcybiskup Depo żałuje, że nikt nie zapisał danych napastnika, ponieważ nawet jeśli nie doczeka się on kary ze strony państwa, to powinien ponieść konsekwencje według prawa kościelnego w swojej parafii.

Jest to już kolejny atak na osobę duchowną w ostatnim czasie. Najpoważniejszy dotychczas był atak nożownika na wrocławskiego księdza

Brutalny atak na ks. dr. Ireneusza Bakalarczyka był przez pewien czas jedną z głównych wiadomości w serwisach informacyjnych. Zanim ksiądz został ugodzony, rozmawiał z napastnikiem. Jak informuje wPolityce.pl, tematem tej rozmowy była pedofilia w Kościele.

Z ustaleń tego portalu wynika, iż rozmowa ta doprowadziła do wzburzenia mężczyzny, który następnie wyjął nóż i ugodził nim kapłana. Zaatakowany ksiądz został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie przeszedł operację.

Napadnięto na Księdza z Najświętszym Sakramentem! Takie sytuacje kiedyś się nie zdarzały, a teraz w #Częstochowa kapłan idący z Komunią Świętą do chorego został pobity. Mówi abp Wacław #Depo podczas wywiadu z @niedziela_pl Całość: https://t.co/8TmjdNO0LC pic.twitter.com/SpCzQ1rsln — Artur Stelmasiak (@ArturStelmasiak) September 13, 2019

Źródło: Studio TV Niedziela/wpolityce.pl/rmf24.pl