Ryszard Kalisz wystąpi w programie „Ninja Warrior” na Polsacie?! To nagranie pokazuje, że wciąż ma szanse! [VIDEO]

Powszechnie uważa się, że nadwaga idzie w parze ze sporymi ograniczeniami ruchowymi. Człowiek z tego nagrania udowadnia, że to wcale nie musi być prawda! Skoczny Azjata pokazuje, że nawet ktoś o kubaturze Ryszarda Kalisza może zostać akrobatą.

Dane mówią, że otyłość występuje już u 25,2 proc. Polaków, a według prognoz w 2025 r. otyłych będzie w naszym kraju 30 proc. mężczyzn i 26 proc. kobiet.

Zdaniem specjalistów otyłość i nadwaga powodują około 300 różnego rodzaju powikłań. Najpoważniejsze z nich to nadciśnienie tętnicze krwi, miażdżyca grożąca zawałami serca i udarem mózgu, częstsze nowotwory, cukrzyca typu 2, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, bezdech w czasie snu i zwyrodniania stawów oraz zaburzenia płodności.

Okazuje się jednak, że nadwaga wcale nie musi iść w parze z ograniczeniami ruchowymi. W sieci pojawiło się nagranie wideo, na którym widać Azjatę o posturze Ryszarda Kalisza, który spokojnie dałby sobie radę w nowym show Polsatu pt. „Ninja Warrior”.

Don’t let him catch you looking at his gut 😂pic.twitter.com/eU7dgWBAxj

— KOKE REPORT (@KokeReport) September 16, 2019